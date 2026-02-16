Ukrajna Magyarország és Szlovákia energiabiztonságát garantáló infrastruktúrát támad katonailag

Deutsch Tamás: "Ukrajna miközben Európai Uniós tagország szeretne lenni. Bizonyítottan katonai támadást intézett az Északi-áramlat ellen, tehát Németország energiabiztonságát jelentő infrastruktúrát robbantották föl. Illetve folyamatos katonai támadást intéznek a Barátság-kőolajvezeték ellen, tehát két másik Európai Uniós tagország Magyarország és Szlovákia energiabiztonságát garantáló infrastruktúrát támadnak katonailag."