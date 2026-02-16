Amerikai védőpajzs vagy brüsszeli póráz? – Ma este kiderül, ki védi meg a hazát és ki adná el a háborúnak!

Miközben Marco Rubio amerikai külügyminiszter történelmi garanciát vállalt Magyarország biztonságáért, addig a Tisza Párt és Magyar Péter körül csak a botrányok és a brüsszeli megfelelési kényszer dagad. Kik mozgatják a szálakat? Miért erőlteti ránk a háborút a brüsszeli elit, és ki az, aki csak végrehajtja az utasításokat? Ma este minden kiderül.
Két világ harca zajlik a szemünk előtt, és a ma esti politikai elemző műsorban nem finomkodunk a tényekkel. Egyrészt itt van Marco Rubio, az amerikai külügyminiszter, aki Budapestre hozta a Donald Trump által ígért amerikai védőpajzsot, garantálva a békét és a szankciómentességet. Másrészt itt van a háborús őrület, amit a brüsszeli elit diktál, és amit Magyar Péter és a Tisza Párt készségesen végrehajtana. A kontraszt mellbevágó: amíg a kormányfő a világ legerősebb hatalmával épít szövetséget a nemzeti érdekekért, addig az ellenzék a "fehér por" árnyékában és a brüsszeli folyosókon keresi a gazdáit. Nincs titok: ma este minden összefüggést feltárunk.
Két út áll Magyarország előtt: A washingtoni béke kézfogása vagy a brüsszeli káosz üvöltése.