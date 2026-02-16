A diszkó-Pápa misét celebrál: Nappal zsoltárokat énekel, éjjel a fehér porban "konszenzuális"? – MP sokkoló képmutatása

A kétarcú évértékelés során Magyar Péter olyan áhítattal beszélt a hazáról és az istenfélelemről, mintha most lépett volna ki egy kolostorból, és nem egy botrányos éjszakai lokálból. A Tisza Párt vezérének moralizáló mondatai azonban hamisan csengenek annak fényében, hogy a közelmúltban egy drogbuli kellős közepén találta magát (és a hálószobát). A hallgatóság csak kapkodta a fejét: vajon most a "Slim Fit Messiás" beszél hozzájuk, aki vizet fakaszt a sziklából, vagy az az ember, aki a hazaárulés és a fehér por árnyékában keresi a bódulatot? A kognitív disszonancia szinte tapintható volt: a szószéken a szent, a színfalak mögött a bűnös.

Dr. Jekyll a színpadon, Mr. Hyde az éjszakában – Melyik az igazi Magyar Péter?