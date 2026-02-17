Brüsszel rendszeresen támadja a magyar otthonteremtési rendszert

Panyi Miklós: "Brüsszel rendszeresen azzal támadta a magyar otthonteremtési rendszert, hogy ne a családokat támogassuk, hanem egy bérlakás típusú logikát építsünk, ez pedig visszaköszön a Tisza programjában is. Nagyon veszélyes és nagyon félő, hogy azok az erőforrások, amikert mi most első otthonteremtési programra, családtámogatási programra tudunk fordítani, az ők bérlakás programra fordítanák. És miért veszélyes a bérlakásprogram? Mert azt látjuk, hogy a nyugati példákban a bérlakásprogramban alapvetően harmadik országbeli migránsokat költöztetnek be."