NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Kiemelt videók
HírTvGazdaság

Brüsszel rendszeresen támadja a magyar otthonteremtési rendszert

A témáról Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára.

  • Hírek
  • 2 órája
  • Forrás: HírTV
Vágólapra másolva!

Panyi Miklós: "Brüsszel rendszeresen azzal támadta a magyar otthonteremtési rendszert, hogy ne a családokat támogassuk, hanem egy bérlakás típusú logikát építsünk, ez pedig visszaköszön a Tisza programjában is.  Nagyon veszélyes és nagyon félő, hogy azok az erőforrások, amikert mi most első otthonteremtési programra, családtámogatási programra tudunk fordítani, az ők bérlakás programra fordítanák. És miért veszélyes a bérlakásprogram? Mert azt látjuk, hogy a nyugati példákban a bérlakásprogramban alapvetően harmadik országbeli migránsokat költöztetnek be."

Továbbiak a témában