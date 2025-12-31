Londonban is számos szilveszteri rendezvény várja a látogatókat

A tűzijáték mintegy 10 ezer rakétáját három a Temzén álló uszályból lövik fel, de a londoni óriáskerékre is kerül 2000 rakéta.

Aki a belvárosból akarja nézni a tűzijátékot, annak már évek óta jegyet kell váltania, ami nem olcsó: a legjobb helyekért akár 55 fontot is fizetni kell, de a londoni lakosok 20 font kedvezményt kapnak. Az eseményre mintegy 100 ezer jegyet értékesítenek, amelyek már jóval szilveszter előtt mind elkeltek.