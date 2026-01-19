A tartalomból:

Nemrég ismeretlen eredetű drónok támadtak több tartályhajót, amelyek Kaszpi-tengeri Vezeték Konzorcium tengeri terminálja felé tartottak.

Kazahsztán tervezi a Németországba irányuló olajexport további növelését.

Azerbajdzsánban, újabban feszült viszonyban áll Oroszországgal, ehhez kapcsolódik a Zangezur-folyosó ügye is.

Románia felvásárolja Moldova egyetlen fekete-tengeri átjáróját.

Az amerikai és az ukrán delegáció Davosban folytatja a béketervekről szóló tárgyalásokat, jelentette be Volodimir Zelenszkij.

A brit kormány üzleti központot létesít Kijevben a brit hadiipari cégek számára.