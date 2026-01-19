Az ukrán főtárgyaló lényeges megbeszélésekről számolt be az Egyesült Államokkal

Az ukrán főtárgyaló, Rustem Umerov „lényeges” megbeszélésekről számolt be az Egyesült Államokkal a biztonsági garanciákról és a gazdasági fellendülésről, és kifejtette, hogy „hangsúlyt fektettek a végrehajtásuk gyakorlati mechanizmusaira ”. Az ukrán tárgyalók az Egyesült Államokba érkeztek, hogy tárgyalásokat folytassanak Steve Witkoff-fal, Donald Trump küldöttével, és Jared Kushnerrel, az amerikai elnök vejével, a Oroszországgal való konfliktus lezárása érdekében.