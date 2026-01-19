Cseh miniszterelnök: Orbán Viktor minden bizonnyal a legtapasztaltabb vezető Európában

Andrej Babiš: "Orbán Viktor minden bizonnyal a legtapasztaltabb vezető Európában és véleményem szerint az egyik világvezető. Láthattuk ezt Egyiptomban, ahová meghívást kapott, és ha jól tudom, csak hét nyugati ország vett részt az Izraelt érintő béketárgyalásokban, illetve az Izrael és Palesztina közötti béketárgyalásokban. És természetesen Trump elnök is számtalanszor elmondta hivatalosan, hogy Orbán Viktor nagyszerű vezető, tehát világszerte nagy tisztelet övezi."