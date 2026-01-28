NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Kiemelt videók
HírTvKülföld

Dróntámadás okozott tüzet a Barátság kőolajvezeték közelében, Lviv térségében

A témáról Tóth Máté beszélt a Napindítóban.

Vágólapra másolva!

.

 

Továbbiak a témában