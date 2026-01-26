Magyarország határozott diplomáciai lépéssel válaszolt az összehangolt ukrán támadássorozatra

Az összehangolt sorozatos ukrán támadások mind azt bizonyítják, hogy bele akarnak avatkozni a magyar választásokba - mutatott rá a miniszterelnök. Orbán Viktor hangsúlyozta: nem engedhetjük, hogy bárki veszélybe sodorja Magyarország szuverenitását, vagy a magyar választások tisztaságát, ezért arra kérte Szijjártó Péter külügyminisztert, hogy kéresse be Ukrajna magyarországi nagykövetét.