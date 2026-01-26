NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Magyarország határozott diplomáciai lépéssel válaszolt az összehangolt ukrán támadássorozatra

Az összehangolt sorozatos ukrán támadások mind azt bizonyítják, hogy bele akarnak avatkozni a magyar választásokba - mutatott rá a miniszterelnök. Orbán Viktor hangsúlyozta: nem engedhetjük, hogy bárki veszélybe sodorja Magyarország szuverenitását, vagy a magyar választások tisztaságát, ezért arra kérte Szijjártó Péter külügyminisztert, hogy kéresse be Ukrajna magyarországi nagykövetét.

  • Hírek
  • 1 órája
  • Forrás: HírTV
A múlt héten ukrán politikai vezetők, sőt maga az elnök is, durván sértő és fenyegető üzeneteket fogalmaztak meg Magyarországgal szemben és a magyar kormánnyal szemben - mutatott rá a miniszterelnök.

 

