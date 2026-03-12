NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Rendkívüli bejelentések a Kormányinfón

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő beszámol a kormányülés legfontosabb döntéseiről.

A Kormányinfót élőben követhetik 10 órától a HírTV-n, Facebook-oldalunkon és YouTube-csatornánkon. 

 

Mint ismert, hétfőn már ülésezett a kormány: akkor Orbán Viktor miniszterelnök az olajárak hirtelen emelkedése miatt rendkívüli egyeztetésre hívta össze a minisztereket. A tanácskozáson arról határoztak, hogy a kormány védett árat vezet be az üzemanyagokra, így Magyarországon a benzin legfeljebb 595 forintba, a gázolaj pedig legfeljebb 615 forintba kerülhet.

 

