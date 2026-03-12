Orbán Viktor: Egy rendszerváltás a nemzetpolitika megváltoztatását is jelentené

Európában káosz uralkodik-jelentette ki Orbán Viktor a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumán. A miniszterelnök rámutatott: a háborúk és a világ konfliktusai iszonyatos összegeket emésztenek föl az érintett, illetve a környező országok esetében. A kormányfő emlékeztetett: négy évvel ezelőtt tört ki a háború, és azóta az európai gazdaság nem tud egy százaléknál jobban növekedni évente.