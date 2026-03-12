Korszakalkotó vendég volt jelen az Ikon stúdiójában

1980. május 26-án jutott fel a világűrbe a Soyuz 36 űrhajóval. A küldetés során a Salyut 6 űrállomáson dolgozott. Az utazás körülbelül 7 napig tartott. A repülés a Interkosmos program keretében történt. Ő lett Magyarország első és sokáig egyetlen űrhajósa, ami nagy tudományos és nemzeti siker volt.

Az Ikon legutóbbi adásában hazánk első űrhajósa őszintén mesélt erről a törékeny pillanatról és arról a hihetetlen útról, amely során végül a Szojuz–36 fedélzetére került. Bár eredetileg nem is vágyott a fellegekbe, sorsa mégis úgy hozta, hogy egy apró, piros-fehér-zöld ruhás játékbaba társaságában ő váljon a magyar űrkutatás örökös szimbólumává. Farkas Bertalan ma is élénken emlékszik a súlytalanság első másodperceire, a magyar mérnökök alkotta Pille sikerére és arra a csendre, amelyben a világűrből nézve minden földi probléma eltörpült.



