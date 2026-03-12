Trágárkodás a Kormányinfón – a 444-es stílus borzolta a kedélyeket

A 444 munkatársa egy állítólagos mozaikszó „megfejtésével” igyekezett trágárságot adni Lázár János szájába, Zelenszkij ukrán elnök kapcsán. Gulyás Gergely azonban nem ült fel az olcsó provokációnak: emlékeztetett, hogy míg a balliberális sajtó a trágár szavakon lovagol, addig az ukrán elnök európai civilizáción kívüli módon, halálosan megfenyegette a magyar miniszterelnököt, ami után minden élesebb kritika jogos és érthető.