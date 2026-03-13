Virág helyett fegyver: nőnapi lövészversenyt rendeztek a Ludovikán

Nőnap alkalmából nem virágot, hanem lőszert és fegyvert fogtak kezükbe azok a hölgyek, akik egy kizárólag női versenyzőket felvonultató lövészversenyen vettek részt a Ludovikán. A 80 főt számláló mezőnyben számos rendvédelmi dolgozó valamint sportlövő is ott volt. A megméretéssel a szabadságharc női huszár-főhadnagyáról, Lebstück Máriáról emlékeznek meg.

A civil sportegyesület szervezésében létrejött lövészverseny a belügyminisztérium szakmai támogatását élvezi. Négy évvel ezelőtt kapta meg a Mária főhadnagy emlékverseny nevet. Lebstück Mária volt ugyanis azon vagány hölgyek egyike, aki a szabadságharcot férfiruhában a férfiak mellett harcolta végig.