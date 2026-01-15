Nemzeti petíciót indít a kormány

Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter: ,,Az eddigi összegeket nézve is az Európai Unió 193 milliárd dolláros támogatást adott Ukrajnának, az összeg nagyságát jól mutatja, hogy az elmúlt 3 és fél évben Ukrajnának adott összeg az háromszorosa annak az összegnek, mint amit Magyarország összesen kapott az Európai Uniótól 2004-es csatlakozásunk óta az elmúlt 22 évben, de ez a 193 milliárd is csak egy kis összeg ahhoz a 800 plusz 90 milliárdhoz képest, amit Ukrajna most kér és ezért úgy gondoljuk, hogy a magyar emberek véleménye kell, hogy döntő legyen abban, hogy ebben az európai kalandban Magyarország részt kíván venni vagy sem."

A tárcavezető rámutatott: az elmúlt 3 és fél évben Ukrajnának folyósított összeg háromszorosa annak az összegnek, mint amit Magyarország összesen kapott a 2004-es EU-csatlakozás óta. Gulyás Gergely hozzátette, a nemzeti petícióval kapcsolatos részleteket a következő napokban fogják közölni.