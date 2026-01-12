NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Számos ország vezetője méltatta Orbán Viktort a Fidesz kongresszuson

Nemzetközi támogatást kapott Orbán Viktor. Számos vezető politikus szólalt fel a miniszterelnök mellett a Fidesz kongresszusán.

  • 3 órája
Orbán Viktort és Magyarországot is méltatták a világ vezető politikusai a Fidesz frakcióülésére küldött videoüzeneteikben. 
A szerb elnök arról beszélt, hogy Magyarország és Szerbia sikeresen megújította és megerősítette kapcsolatait, méghozzá úgy, hogy jelenleg egész történelmük legjobb együttműködése valósulhat meg. Hangsúlyozta: még ez a kiváló kapcsolat is eltörpül amellett, amit Orbán Viktor a nemzetközi politikai színtéren elért.

 

 

