Számos ország vezetője méltatta Orbán Viktort a Fidesz kongresszuson

Orbán Viktort és Magyarországot is méltatták a világ vezető politikusai a Fidesz frakcióülésére küldött videoüzeneteikben.

A szerb elnök arról beszélt, hogy Magyarország és Szerbia sikeresen megújította és megerősítette kapcsolatait, méghozzá úgy, hogy jelenleg egész történelmük legjobb együttműködése valósulhat meg. Hangsúlyozta: még ez a kiváló kapcsolat is eltörpül amellett, amit Orbán Viktor a nemzetközi politikai színtéren elért.