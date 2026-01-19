Szijjártó Péter: Támogatjuk és nagyra becsüljük Donald Trump béke erőfeszítéseit

Szijjártó Péter: "A tegnapi napon Donald Trump elnök levelet küldött Orbán Viktor miniszterelnöknek, amiben meghívta Magyarországot a béketanácsban való részvételre, mivel mi magyarok támogatjuk és nagyra becsüljük Donald Trump béke erőfeszítéseit, és abszolút érdekeltek vagyunk abban, hogy a közel-keleti térségben béke legyen, hiszen a közel-keleti térség biztonsági helyzete nagy befolyással van a közép-európai biztonsági helyzetre, ezért természetesen megtiszteltetésnek vesszük a felkérést."