Zelenszkij étvágya határtalan – Döbbenetes pénzügyi követelésekkel és a háború eszkalációjának veszélyével szembesült Szijjártó Péter

A külgazdasági és külügyminiszter beszámolója szerint Brüsszel kritika nélkül befogadta Kijev újabb igényeit, és immár az Európai Beruházási Bank forrásait is Ukrajna fegyverkezésére fordítanák az európai fejlesztések helyett. Miközben az ukrán elnök 2027-es csatlakozásról álmodik, a magyar tárcavezető arra figyelmeztet: a katonai kiképzés Ukrajnába telepítése olyan vörös vonal, amely közvetlen NATO–Oroszország konfliktushoz és akár világháborúhoz is vezethet.

Szijjártó Péter ismertette, hogy 

Ukrajna az eddig odaígért 1500 milliárd eurón felül újabb forrásokat követel. 

A brüsszeli vezetés az európai emberek életét javító beruházások helyett a Beruházási Bank pénzét is fegyvervásárlásra csoportosítaná át

 

