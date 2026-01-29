Zelenszkij étvágya határtalan – Döbbenetes pénzügyi követelésekkel és a háború eszkalációjának veszélyével szembesült Szijjártó Péter

A külgazdasági és külügyminiszter beszámolója szerint Brüsszel kritika nélkül befogadta Kijev újabb igényeit, és immár az Európai Beruházási Bank forrásait is Ukrajna fegyverkezésére fordítanák az európai fejlesztések helyett. Miközben az ukrán elnök 2027-es csatlakozásról álmodik, a magyar tárcavezető arra figyelmeztet: a katonai kiképzés Ukrajnába telepítése olyan vörös vonal, amely közvetlen NATO–Oroszország konfliktushoz és akár világháborúhoz is vezethet.