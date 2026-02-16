A lakosság issza meg a levét a háborúnak

Még mindig kérdéses, hogy Ukrajna fent maradhat-e független államként

- erről is beszélt a Finantial Times-nak Kijev polgármestere. Vitalij Klicskó leginkább az elmúlt hetek eseményeire hívta fel a figyelmet, miszerint Kijev lakói a túlélésért küzdenek. A hőmérséklet mínusz 20 fok alá zuhant, miközben az orosz rakéta- és dróntámadások szisztematikusan rombolják az energetikai infrastruktúrát. Folyamatosan bombázzák a város három fő erőművét, amelyek a távfűtést biztosítják. A fűtetlen, áram nélküli emeletes házakban pedig lehetetlen élni.

