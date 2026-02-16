A lakosság issza meg a levét a háborúnak

Továbbra sincs víz, fűtés és áram Ukrajna több régiójában, miközben kemény fagyokkal küzd a lakosság. A négy éve tartó háború a fronttól távol is nehézséget okoz, a fővárosban is. Közben a kijevi polgármester azt állítja: az ukrán elnök a hadiállapotot kihasználva központosította a hatalmat és gyengítette az önkormányzatokat.
Még mindig kérdéses, hogy Ukrajna fent maradhat-e független államként
- erről is beszélt a Finantial Times-nak Kijev polgármestere. Vitalij Klicskó leginkább az elmúlt hetek eseményeire hívta fel a figyelmet, miszerint Kijev lakói a túlélésért küzdenek. A hőmérséklet mínusz 20 fok alá zuhant, miközben az orosz rakéta- és dróntámadások szisztematikusan rombolják az energetikai infrastruktúrát. Folyamatosan bombázzák a város három fő erőművét, amelyek a távfűtést biztosítják. A fűtetlen, áram nélküli emeletes házakban pedig lehetetlen élni.