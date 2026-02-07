Az európai vezetők egy háborús spirálban vannak benne

Szentkirályi Alexandra: "Az európai vezetők benne vannak egy olyan háborús spirálban, amiből látszik, hogy nem tudnak és nem is akarnak kikeveredni. És amit például az elmúlt napokban is elmondott Manfred Weber, hogy ő akkor lenne igazából nagyon büszke és elégedett, hogyha Európai Uniós váll-lappal rendelkező katonák bevonulnának Ukrajnába és szerinte ez milyen fantasztikus dolog lenne... Hát az embernek a hideg végigszalad a gerincén ilyen mondattól. Én az a helyzet, nem lennék attól boldog, hogyha a gyerekeinket háborúba kellene küldeni. Attól meg végképpen nem vagyok boldog, hogy valaki azt gondolja, hogy a fejünk felett el lehet dönteni azt, hogy hova menjen az európaiak és hova menjen a magyarok pénze. "