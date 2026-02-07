Háborúba sodornák Magyarországot az európai vezetők

Deutsch Tamás: "Mi nem fogunk sem fegyvert sem katonát küldeni az ukrajnai háborúban. Szemben a Tisza Párttal, amely Tisza Párt Manfred Weber pártjához tartozik, Manfred Weber világossá tette, hogy csak olyanokkal működnek együtt, akik támogatják Ukrajnát, akik támogatják a Néppárt háborúpárti politikáját, Magyar Péterek ezt a háborúpárti politikát támogatják és mivel nem tudnak nemet mondani Brüsszelnek, ha döntéshelyzetbe kerülnének ők bizony úgy döntenének, hogy elvesznek pénzt a magyar családoktól hogy Brüsszelen keresztül az ukránoknak adják."