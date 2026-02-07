NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Kiemelt videók
HírTvKülföld

Háborúba sodornák Magyarországot az európai vezetők

A témáról Deutsch Tamás EP-képviselő beszélt.

  • Hírek
  • 3 órája
  • Forrás: HírTV
Vágólapra másolva!

Deutsch Tamás: "Mi nem fogunk sem fegyvert sem katonát küldeni az ukrajnai háborúban. Szemben a Tisza Párttal, amely Tisza Párt Manfred Weber pártjához tartozik, Manfred Weber világossá tette, hogy csak olyanokkal működnek együtt, akik támogatják Ukrajnát, akik támogatják a Néppárt háborúpárti politikáját, Magyar Péterek ezt a háborúpárti politikát támogatják és mivel nem tudnak nemet mondani Brüsszelnek, ha döntéshelyzetbe kerülnének ők bizony úgy döntenének, hogy elvesznek pénzt a magyar családoktól hogy Brüsszelen keresztül az ukránoknak adják."

 

Továbbiak a témában