Brüsszel ideiglenesen megkezdi a kereskedelmi egyezmény alkalmazását, pedig az EP leszavazta

Az Európai Bizottság megkezdi a Mercosur-egyezmény ideiglenes alkalmazását - ezt jelentette be Ursula von der Leyen Brüsszelben. A döntés komoly vitát váltott ki az unióban és az európai gazdák körében is, akik hónapokon át tüntettek az egyezmény tetőre hozása ellen. Sőt, az Európai Parlament leszavazta a megállapodást januárban. A Hír TV-t Németh Andrea tudósította Brüsszelből.
Nem várnak Ursula von der Leyenék, hiába fordult az Európai Bírósághoz az Európai Parlament. Az Európai Bizottság elnöke bejelentette, hogy megkezdik a Mercosur-megállapodás ideiglenes végrehajtását. A döntés vihart kavart Brüsszelben, mivel mindez szembemegy az uniós szerződésekkel, és az Európai Parlament január döntésével is, amelyben leszavazta meg a megállapodást.