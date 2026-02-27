Brüsszel ideiglenesen megkezdi a kereskedelmi egyezmény alkalmazását, pedig az EP leszavazta

Az Európai Bizottság megkezdi a Mercosur-egyezmény ideiglenes alkalmazását - ezt jelentette be Ursula von der Leyen Brüsszelben. A döntés komoly vitát váltott ki az unióban és az európai gazdák körében is, akik hónapokon át tüntettek az egyezmény tetőre hozása ellen. Sőt, az Európai Parlament leszavazta a megállapodást januárban. A Hír TV-t Németh Andrea tudósította Brüsszelből.