Orbán Viktor Brüsszelben: Nincs megállapodás a kilencvenmilliárd eurós közös hitelről

A HírTV élőben kapcsolta Brüsszelt, ahol a szakértők egyöntetű véleménye szerint a nemzeti szuverenitás próbája zajlik az uniós asztalnál. Orbán Viktor miniszterelnök a legnagyobb nyomás ellenére sem hátrált meg, és blokkolta a kilencvenmilliárd eurós közös hitelfelvételt. A Politico szerint a hangulat pattanásig feszült, de a magyar kormányfő nem engedett a diplomáciai zsarolásnak.
Orbán Viktor a brüsszeli EU-csúcs legkeményebb tárgyalópartnere volt, amikor világossá tette, hogy az ukrajnai hitel felvétele elfogadhatatlan Magyarország számára. A brüsszeli zsarolás eszközei csődöt mondtak, hiszen a magyar érdekek védelme fontosabb a diplomáciai mosolyoknál. A nemzeti szuverenitás kérdése nem alku tárgya, különösen a sorsdöntő áprilisi választás előtt, ahol a jövőnk biztonsága forog kockán.