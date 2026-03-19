Orbán Viktor Brüsszelben: Nincs megállapodás a kilencvenmilliárd eurós közös hitelről

A HírTV élőben kapcsolta Brüsszelt, ahol a szakértők egyöntetű véleménye szerint a nemzeti szuverenitás próbája zajlik az uniós asztalnál. Orbán Viktor miniszterelnök a legnagyobb nyomás ellenére sem hátrált meg, és blokkolta a kilencvenmilliárd eurós közös hitelfelvételt. A Politico szerint a hangulat pattanásig feszült, de a magyar kormányfő nem engedett a diplomáciai zsarolásnak.