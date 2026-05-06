Drónháború és „kifehérített” korrupció: Ukrajna új stratégiái

Míg az élőerő és a hagyományos tüzérség terén Ukrajna komoly kihívásokkal küzd, a dróngyártásban és a technológiai hadviselésben egyfajta paritást, sőt esetenként fölényt sikerült elérnie. Dunda György kárpátaljai tudósító elemzése szerint Kijev nemcsak az oroszországi mélységi csapásokkal, hanem a mozgósítási rendszer radikális átalakításával is próbálja tartani a frontot.

Miközben az ukrán hadiipar már évi egymillió drón előállítására képes – részben külföldre telepített, bombabiztos üzemek segítségével –, a hátországban a „vásárolt” katonai felmentések körüli korrupciót egy meghökkentő javaslattal, a hadkötelezettség alóli mentesség legálissá tételével orvosolnák a döntéshozók.

 

 

