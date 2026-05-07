Döbbenetes számok: Az ukránok többsége a belső ellenségtől, a korrupciótól fél jobban

Már nem a frontvonalon zajló harcok, hanem a mindent átszövő korrupció jelenti a legnagyobb veszélyt Ukrajna jövőjére a lakosság többsége szerint. Miközben a gazdaság technikai recesszióba süllyedt és az energiarendszer az összeomlás szélén táncol, újabb magas rangú politikai szereplők neve merül fel a milliárdos visszaélések kapcsán.
Dunda György kárpátaljai újságíró elemzéséből kiderül: a mozgósítás körüli „zsebbe fizetős” rendszer és a késlekedő nyugati segélyek olyan válságspirálba sodorták az országot, amelyben már a külföldi vendégmunkások importja is reális forgatókönyvvé vált.