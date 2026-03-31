Irán nukleáris készletét foglalhatják le az amerikai csapatok

Az adás vendége Szilágyi Mátyás, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója, Dunda György, a HírTV kárpátaljai tudósítója, Hárfás Zsolt atomenergetikai szakértő és Csizmadia Tamás a Makronóm Intézet vezető elemzője volt.

A tartalomból:

  • Az ukrán lakosság egészségi állapota a háború következtében folyamatosan romlik. Ukrajna egészségügyi intézményeiben döbbenetes nagyságrendben hajtanak végre amputációkat katonákon és civileken egyaránt.
  • Ukrajnában plakátok jelentek meg az utcákon, amik a nők katonai szolgálatát népszerűsítik.
  • Irán kiléphet az atomsorompó-egyezményből, jelentette be az iráni törvényhozás nemzetbiztonsági tanácsának tagja. 
  • Beismerte Ursula von der Leyen, hogy elhibázott döntés volt az atomenergia visszaszorítása.

 

