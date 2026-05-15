Donald Trump Kínába látogatott

Látványos állami ceremóniával fogadta Peking Donald Trump amerikai elnököt. A konvoj a kínai főváros központján, a szimbolikus jelentőségű Csangan sugárúton haladt végig. Szakértők kiemelték, Washington és Peking viszonya alapvetően befolyásolhatja a világgazdaság stabilitását, a geopolitikai erőviszonyokat, valamint a következő évek nemzetközi biztonsági folyamatait is.

A világ két legerősebb gazdaságának vezetője találkozott egymással Pekingben. Donald Trump kínai látogatása nemcsak diplomáciai esemény, hanem komoly geopolitikai üzenet is volt egy olyan időszakban, amikor a globális erőviszonyok egyre gyorsabban rendeződnek át.

A kínai vezetés rendkívül erős protokollal fogadta az amerikai államfőt. A vörös szőnyeges ceremónia, a katonai tiszteletadás, valamint a Tienanmen téren felhangzó himnuszok egyértelműen jelezték: Peking stratégiai jelentőségű eseményként tekint a csúcstalálkozóra.

