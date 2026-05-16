A Tisza-kormány intézkedéseiben bízik az LMBTQI jogokat védő Háttér Társaság

Zsirka Hella: "Mi nagyon bízunk abban, hogy pozitív irányba fognak elmozdulni. Nem csak a jogszabályok, hanem a társadalmi attitűdök is. Egyébként mi azt látjuk a számainkból, hogy a társadalmi attitűd az az LMBTQI emberekkel kapcsolatban folyamatosan javul évről évre. Szóval hiába voltak ezek a korlátozó jogszabályok, hiába hallgattuk folyamatosan a gyűlöletbeszédet vagy akár a plakátokon láttuk viszont ezeket a nagyon nehezen emészthető üzeneteket, amik számos tagunkban szorongást félelmet váltottak ki. Ennek ellenére azt láttuk az elmúlt években, hogy a társadalomnak az LMBT közösség felé tanúsított hozzáállása az kifejezetten javult és nagyon szeretnénk, hogyha ez a fajta pozitív társadalmi attitűdöt később a jogszabályi környezet is tükrözné."