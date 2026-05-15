Hol a határ a szabadság és a korlátok között a digitális nevelésben?

Bár a szülők többsége szerint gyermekük biztonságosan használja az internetet, a statisztikák sötétebb képet festenek: a kamaszok körében megduplázódott az online visszaélések száma.



Az NMHH kutatása szerint a 7–16 év közötti magyar gyermekek körében digitális médiatérben a rövid videós tartalomfogyasztás dominál, 49% néz rendszeresen videókat. 46% használ közösségi médiát, 29% online videojátékokkal játszik, 24% streamel zenét, a klasszikus online sajtófogyasztás csak 12%. Dúró Zsuzsa pszichológus elmondta, hogy a technikai korlátozás önmagában nem elég, fontos a szülői kontroll.