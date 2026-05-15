Láncreakció immáron nem csak a Hír TV-n!

Az elmúlt száz évben aligha fogalmazódott meg súlyosabb erkölcsi dilemma. Szilárd Leó, a huszadik század egyik legnagyobb hatású tudósa, felismerte a nukleáris láncreakció lehetőségét, és ezzel egyszerre lett elindítója és későbbi bírálója annak a folyamatnak, amely végül a pusztítás eszközévé vált. Egy új előadás ezt az ellentmondást vizsgálja.