Láncreakció immáron nem csak a Hír TV-n!

A hétvégén bemutatják a Pesti Vigadó első saját színdarabját, a Láncreakciót. Vajda Katalin történelmi drámája az atombomba megalkotásának erkölcsi dilemmáit állítja a középpontba.
Az elmúlt száz évben aligha fogalmazódott meg súlyosabb erkölcsi dilemma. Szilárd Leó, a huszadik század egyik legnagyobb hatású tudósa, felismerte a nukleáris láncreakció lehetőségét, és ezzel egyszerre lett elindítója és későbbi bírálója annak a folyamatnak, amely végül a pusztítás eszközévé vált. Egy új előadás ezt az ellentmondást vizsgálja.