„Lázár Jánossal megújítani a Fideszt egy oximoron” – Ferencz Orsolya a Péntek 18-ban

Megalakult a Magyar Péter vezette új kormány, ám a politikai kommunikációban továbbra is a kampányidőszak feszültsége dominál. Miközben az ország az új vezetés első lépéseit figyeli, a jobboldali táborban korábban elképzelhetetlen nyíltsággal törtek felszínre a belső ellentétek. Ferencz Orsolya volt kormánybiztos a stúdióban reagált Lázár János „alantas támadást” emlegető vádjaira, és éles kritikával illette a Fidesz vezetésének „buborék-létét”. Szerinte a „történelmi kataklizma” utáni megújulás és Lázár János neve egyszerűen kizárják egymást. Ferencz Orsolya szerint a továbblépés záloga a belső önreflexió és az érdemi visszacsatolás, ezért – elutasítva a személyeskedő felhangokat – kész bármilyen platformon szakmai vitát folytatni a jobboldal jövőjéről és a kampány során elkövetett stratégiai hibákról. Egyúttal mértékletességre és a jogállami keretek tiszteletben tartására szólította fel az új kormányzati szereplőket is.