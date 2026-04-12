Országgyűlési választás2026. április 12.
Brüsszeli rekord: szinte minden regisztrált magyar az urnákhoz járult a belga fővárosban

Rekordmagas, 96 százalékos részvétel mellett zárult a szavazás a brüsszeli magyar nagykövetségen, miközben az uniós központban egész héten kiemelt témaként kezelték a magyarországi választásokat.

Németh Andrea tudósítása szerint nemcsak helyben volt óriási az érdeklődés, hanem a teljes külképviseleti névjegyzék is jelentősen bővült: idén globálisan több mint 90 ezren kérték felvételüket a listára. Miközben a szavazatokat tartalmazó urnák hamarosan elindulnak a Nemzeti Választási Iroda felé, a brüsszeli sajtó és az uniós elit már a lehetséges végeredmények politikai és gazdasági következményeit latolgatja.

