Így szivároghatnak ki a legérzékenyebb állami információk Földi László szerint

Egyre több civil rendszer végez titkosszolgálati munkát, a magyar választásokba is így avatkozhattak be - mondta Földi László a Bayer Show-ban. A titkosszolgálati szakértő szerint Szijjártó Péter, korábbi külügyminiszter és Szergej Lavrov telefonbeszélgetése is ezeken a rendszereken szivárgott ki.

Földi László hozzátette: különösen fontos, hogy egy ország kormánya előre kiépítse a kémelhárítás rendszerét.

Földi László arra is rámutatott, hogy a titkosszolgálatok csak bizonyos feltételekkel használhatnak fel legálisan rögzített telefonbeszélgetéseket.