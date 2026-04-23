Az adás vendége Olekszij Anton, az Oeconomus elemzője, Toldi Ottó a Klímapolitikai Intézet vezető kutatója és Sebestyén Géza az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője volt.
Csütörtökön hajnalban újraindult a kőolajszállítás a Barátság vezetéken, és csaknem három hónap után megérkezett az első orosz kőolajszállítmány Szlovákiába – jelentette be Denisa Saková szlovák gazdasági miniszter közösségi profilján.
Ukrajna kezdeményezte, hogy Törökország adjon otthont egy személyes találkozónak Volodimir Zelenszkij ukrán és Vlagyimir Putyin orosz elnök között – jelentette be az ország külügyminisztere, Andrij Szibiha.
Ismét 100 dollár fölé emelkedett a Brent olaj ára szerdán, miután felerősödött az amerikai-iráni tárgyalások körüli bizonytalanság és a Hormuzi-szorosban elhúzódó feszültség lezárásáról.
Németország az autóiparról a védelmi iparra helyezi át a hangsúlyt, gyakorlatilag „fegyvergyárrá” alakulva – írja a The Wall Street Journal.
Oroszország rendkívül alacsony áron adja a gázt Kínának a következő három évben, írja a Bloomberg.