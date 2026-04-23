A tartalomból:

Csütörtökön hajnalban újraindult a kőolajszállítás a Barátság vezetéken, és csaknem három hónap után megérkezett az első orosz kőolajszállítmány Szlovákiába – jelentette be Denisa Saková szlovák gazdasági miniszter közösségi profilján.

Ukrajna kezdeményezte, hogy Törökország adjon otthont egy személyes találkozónak Volodimir Zelenszkij ukrán és Vlagyimir Putyin orosz elnök között – jelentette be az ország külügyminisztere, Andrij Szibiha.

Ismét 100 dollár fölé emelkedett a Brent olaj ára szerdán, miután felerősödött az amerikai-iráni tárgyalások körüli bizonytalanság és a Hormuzi-szorosban elhúzódó feszültség lezárásáról.

Németország az autóiparról a védelmi iparra helyezi át a hangsúlyt, gyakorlatilag „fegyvergyárrá” alakulva – írja a The Wall Street Journal.

Oroszország rendkívül alacsony áron adja a gázt Kínának a következő három évben, írja a Bloomberg.