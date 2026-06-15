Németh Balázs szerint Magyar Péter egyre több embert bántalmaz az országban

Még 2024 márciusában vallott arról Varga Judit, hogy házasságuk során Magyar Péter több alkalommal is bántalmazta. A volt igazságügyi miniszter azt is elmondta, hogy Magyar Péter rendszeresen beszélt vele megalázó módon.

Most pedig Orbán Viktor beszélt arról a Fidesz tisztújító kongresszusán, hogy mivel Magyar Péter miniszterelnök lett, mára az egész ország Varga Judittá vált:

A kormány lassan bántalmazó kapcsolatban lesz az egész országgal. Úgy is mondhatnám, hogy ma az ország a Varga Judit.

A korábbi miniszterelnök hozzátette: őszre kiderül, meddig tűri az ország, hogy a kormány folyamatosan abuzálja. Magyar Péter volt felesége erre reagálva a Telexnek írt válaszában úgy fogalmazott: Mindig van kiút. Varga Judit ezt az üzenetet tette közzé akkor is, amikor lemondása után egy kapcsolati erőszakról szóló filmet osztott meg.