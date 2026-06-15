Félmilliárd forinttal többe kerül négy év alatt az új kormányzati tájékoztatás

Szondi Vanda kormányszóvivő korábban elmondta, hogy társadalmi munkát végez, amire szolgálatként tekint két társával. Aznap este azonban megjelent a Magyar Közlönyben, hogy helyettes államtitkárrá nevezik ki őket, amiért fizetés is jár. Nem sokkal később meg is emelték a helyettes államtitkárok bérének felső határát 2,1-ről 2,5 millió forintra.

Közben politikusi fizetéscsökkentést jelentett be még májusban a miniszterelnök. Magyar Péter azzal igyekezett növelni népszerűségét, hogy azt hangoztatta, 7,8 millióról 3,8 millióra esik saját juttatása, tehát kevesebb mint a felére. A Parlamentben benyújtott előterjesztés szerint pedig 40%-al alacsonyabb fizetést kapnak a képviselők.

Tuzson Bence, a Fidesz országgyűlési képviselője felhívta a figyelmet, hogy 3 kormányszóvivővel és a helyettes államtitkári illetmények emelésével 4 év alatt csaknem félmilliárd forinttal többe kerül az új tiszás kormányzati tájékoztatás a korábbinál.

A témában próbáltuk kérdezni a Tisza Párt országgyűlési képviselőjét, Trentin Balázst, de nem nyilatkozott. Pósfai Gábor belügyminiszter viszont azt mondta, hogy a döntéseikkel ők spórolnak, mivel összességében a 4 éves ciklust nézik.

A korábbi ciklusban a kormányszóvivői feladatokat Vitályos Eszter egyedül látta el, a mostani szóvivők tevékenysége a megemelt bérrel éppen 100 millió Ft-tal fog többe kerülni, mint amennyibe a 2022-2026 közötti rendszerben ez a funkció került.