Új világ jön a parkolásban Budapesten

A közösségi közlekedést használók kedvezményeket kaphatnak, miközben a nehezebb autók tulajdonosai többet fizetnek majd. A változások az elektromos autósokat is érintik, búcsút inthetnek az ingyenes parkolásnak.
Emelkednek a díjak, eltűnnek a parkolóautomaták, és egyre nagyobb szerepet kapnak az applikációk és a tömegközlekedés.
A közösségi közlekedést használók kedvezményeket kaphatnak, miközben a nehezebb autók tulajdonosai többet fizetnek majd. A változások az elektromos autósokat is érintik, búcsút inthetnek az ingyenes parkolásnak.