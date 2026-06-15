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Új világ jön a parkolásban Budapesten

Emelkednek a díjak, eltűnnek a parkolóautomaták, és egyre nagyobb szerepet kapnak az applikációk és a tömegközlekedés.

  • Radar
  • 4 órája
  • Forrás: Hír TV
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A közösségi közlekedést használók kedvezményeket kaphatnak, miközben a nehezebb autók tulajdonosai többet fizetnek majd. A változások az elektromos autósokat is érintik, búcsút inthetnek az ingyenes parkolásnak. 

 

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