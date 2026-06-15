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A Tisza Párt a bankokat választotta a családok helyett

A miniszterelnök és a kormányszóvivők is elfelejtettek beszélni a kamatstop eltörléséről - mutatott rá a Fidesz országgyűlési képviselője, Panyi Miklós.

  • Híradó
  • 1 órája
  • Forrás: HírTV
  • Fotó: Andrii Yalanskyi
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Panyi Miklós elmondta, hogy a Tisza Párt nyílt és átlátható kommunikációt ígért, ehelyett most a családok kárára hoznak egy intézkedést, amiről hallgattak. A képviselő rámutatott: a Tisza-kormány most a bankokat választotta a családok helyett a kamatstop megszüntetésével.

Sebestyén Géza közgazdász is nyilatkozott az intézkedéssel kapcsolatban:

  1. Milyen hatással lehet a kamatstop eltörlése a családok pénzügyi helyzetére?
  2. Milyen lehetőségeik vannak az érintetteknek, hogy csökkentsék az anyagi terhet a kamatstop kivezetése után?

 

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