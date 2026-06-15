A Tisza Párt a bankokat választotta a családok helyett

Panyi Miklós elmondta, hogy a Tisza Párt nyílt és átlátható kommunikációt ígért, ehelyett most a családok kárára hoznak egy intézkedést, amiről hallgattak. A képviselő rámutatott: a Tisza-kormány most a bankokat választotta a családok helyett a kamatstop megszüntetésével.

Sebestyén Géza közgazdász is nyilatkozott az intézkedéssel kapcsolatban: