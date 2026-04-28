Kelemen Hunor: Veszélyes nacionalista szövetség épül a kormánybuktatás árnyékában

A román Szociáldemokrata Párt úgy döntött, megbuktatnák a kormányt. Ezt pedig a legnagyobb ellenzéki párttal, a Románok Egyesüléséért Szövetséggel közösen benyújtott bizalmatlansági indítvánnyal tennék meg. Terveik szerint már május elején benyújtanák az indítványt, majd a parlament pár napon belül szavazna róla. Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke szerint egy veszélyes nacionalista szövetség körvonalazódik a háttérben.
Ha a kezdeményezés sikeres lesz, Romániában ügyvivő kormány alakulhat. Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke kifejtette, pártja nyilvánvalóan nem szavazza meg annak a kormánynak a megbuktatását, amelynek maga is tagja, emellett a PSD és a magyarellenes AUR közös színre lépése miatt egy nacionalista szövetség kialakulásától tart.