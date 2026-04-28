Michael Jackson, a halhatatlan legenda

A rajongók és gyűjtők számára különleges pillanat érkezik: árverésre bocsátanak 50 eredeti emléktárgyat a pop királyának hagyatékából. De ne feledkezzünk meg az énekes életéről szóló mozifilmről se, amit a napokban mutattak be világszerte.

Egy rendkívüli aukcióval készülnek Párizs közelében, ahol az ikonikus poplegenda, Michael Jackson személyes tárgyaira és fellépőruháira lehet licitálni. A végső kalapács leütésre csak június 3-án kerül sor, ahol mintegy 50 emléktárgy kerülhet új gazdához. A minden idők egyik legjelentősebb, a pop királyának szentelt árverés Európában ruhákat, színpadi jelmezeket, kiegészítőket, autogramokat és az énekes három rajzát vonultatja fel. A legnagyobb figyelem természetesen azokra a relikviákra irányul, amelyek Michael Jackson fellépéseihez kötődnek. Egy Bad-turnén viselt kabát, személyes használati tárgyak, és persze a legendás kesztyű, amelyből már egyetlen csillanás is elég volt ahhoz, hogy rajongók tízezrei sikítsanak fel a koncerttermekben.

Miközben a múlt emlékei új gazdára várnak, bemutatták a Michael Jackson életét feldolgozó nagyszabású filmet, amelyben a legendát saját unokaöccse, Jaafar Jackson alakítja. A szerep nemcsak megtiszteltetés, hanem komoly kihívás is, hiszen nem elég hasonlítani rá, meg kell idézni azt a különleges kisugárzást, amit senki más nem tudott utánozni. A film készítői szerint a produkció nem egyszerű életrajzi mozi, hanem tisztelgés egy korszakalkotó művész előtt. Egy olyan előadó előtt, aki nemcsak zenét írt, hanem újradefiniálta a popkultúrát, a videoklipek világát és a színpadi show fogalmát is.

Akár egy aukciós teremben, akár a mozivásznon, akár egy régi sláger első taktusainál - Michael Jackson öröksége ma is él.