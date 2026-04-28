Orbán Viktor: A közösség érdeke megelőzi az egyéni szempontokat

Bonyolult és nehéz volt a frakció megalakulásának folyamata - jelentette ki a leköszönő miniszterelnök Híradónknak. Orbán Viktor a mai választmányi ülést megelőzően kiemelte: 25 parlamenti képviselő adta vissza mandátumát, és 25 másik ember vette fel, ami komoly mérlegelést igényelt a képviselőktől.
Orbán Viktor hozzátette: a Fidesz mindig is Magyarország legegységesebb közössége volt és most is az. A leköszönő miniszterelnök Orbán Viktor, a választás másnapján jelentette be, hogy újjászervezik a pártot, valamint döntenek a tisztújító kongresszus összehívásáról.
A választmányi ülés előtt adott nyilatkozatában a pártelnök kiemelte: a választási vereség utáni újjászervezés jegyében 25 képviselő hozott komoly személyes áldozatot azzal, hogy visszaadta mandátumát az egységes és hatékonyabb közösségi munka érdekében.
Orbán szerint ez a „bajtársias döntés” is azt bizonyítja, hogy a Fidesz továbbra is Magyarország legegységesebb politikai ereje.