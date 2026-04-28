Szenzációs lelet Gönc határában

A múlt megismerésének vágya az egyik alapvető emberi tulajdonság. A régészek az évszázadok során elévülhetetlen érdemeket szereztek abban, hogy megismerhessük történelmünket. A miskolci székhelyű Herman Ottó Múzeum munkatársai a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Gönc határában tarnak fel egy lelőhelyet.

Talajminta-vételezéssel állapították meg az árkok mélységét és a minták segítségével végezték el a kormeghatározást. A feltárás során elsőként kitűzték a kutatási szelvényeket, egyet a külső árokra, kettőt pedig az árkokon belüli területekre. Kiemelt jelentőségű a pontos és széleskörű dokumentáció, így egyebek mellett fotók és rajzok is készülnek a leletek elhelyezkedéséről. A feltételezések szerint az árokrendszer egy közösségi hely lehetett a korabeli település mellett. A tapasztalatok szerint több bejárattal rendelkeztek, a keleti bejáratot a felkelő nap felé tájolták. A külső árok átmérője 180 méter lehet a becslések alapján. Maga a földből kikerült leletanyag is érdekes dolgokat mesél a hozzáértőknek.

A régészek jelenlétét üdvözölték a településen és környékén, több önkéntes is segítette a munkát. Emellett a terület tulajdonosa is aktívan kivette a részét a folyamatokban.