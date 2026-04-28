Veszélyben a nyári repülések

Repülőjegy megvan, szállás lefoglalva - de mi van, ha nincs elég üzemanyag a géphez? Európában egyre több helyen jelentkezik kerozinhiány, ami akár a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér forgalmát is érintheti, és alaposan átírhatja a nyári utazási terveket.

A háttérben összetett gazdasági és geopolitikai folyamatok állnak, amelyek hosszabb ideje alakítják az energiaellátást. Ezek hatása most kezd igazán érzékelhetővé válni a közlekedésben is. A szakértők szerint a következő hónapok különösen kritikusak lehetnek, hiszen a nyári időszak a légiközlekedés csúcsa. A kereslet növekedése fokozhatja a meglévő problémákat, és ez a főszezonban tovább erősödhet.

Mindez nemcsak a légitársaságok működését érintheti, hanem az utasok pénztárcáját és utazási terveit is. Ha nem történik változás, a jelenlegi helyzet tartóssá válhat, ami hosszabb távon is bizonytalanságot hozhat az utazási piacon. A szakértők szerint mindez az utazási szokásokat is átformálhatja a következő időszakban. Ha biztosra akarunk menni, akkor érdemes belföldben gondolkozni, a nyár tehát idén nemcsak a nyaralásról, hanem a bizonytalanságról is szólhat. Aki útnak indul, annak érdemes több forgatókönyvvel készülni, mert lehet, hogy nem az úticél, hanem az odajutás lesz a legnagyobb kérdés.