Medvét észleltek a Bogácsi-tónál: videóra vették a szomjas vadat

Nem mindennapi élményben volt része szombaton este egy testvérpárnak a Bogácsi-tó partján. Juhász Ábel és öccse a tó Noszvaj felé vezető úttal átellenes, földutas oldalán horgásztak, amikor szombat este váratlan látogató bukkant fel a közelükben.
A heol.hu arról számolt be, hogy a horgászok elmondása szerint a medve az utolsó beállónál, egy fűzfa tövében tűnt fel, ahol inni kezdett a tóból, majd továbbállt. Ábelnek sikerült mobiltelefonnal rögzítenie a vadállat mozgását, amint az a tóparti növényzet mentén futott.
"Ma este 8 körül medvét láttunk a Bogácsi-tónál. A medve a földutas oldal végében, a fűzfa alatt, az utolsó beállónál ivott a vízből, aztán továbbállt. Vigyázzatok magatokra!"
– figyelmeztette a környéken tartózkodókat a közösségi médiában.
A szemtanúk több felületen is közzétették a felvételeket, hogy felhívják a természetjárók és a helyiek figyelmét az óvatosságra. A videón jól látható a kifejlett példány, amint a part menti területen halad át.
