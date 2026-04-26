Medvét észleltek a Bogácsi-tónál: videóra vették a szomjas vadat

A heol.hu arról számolt be, hogy a horgászok elmondása szerint a medve az utolsó beállónál, egy fűzfa tövében tűnt fel, ahol inni kezdett a tóból, majd továbbállt. Ábelnek sikerült mobiltelefonnal rögzítenie a vadállat mozgását, amint az a tóparti növényzet mentén futott.

"Ma este 8 körül medvét láttunk a Bogácsi-tónál. A medve a földutas oldal végében, a fűzfa alatt, az utolsó beállónál ivott a vízből, aztán továbbállt. Vigyázzatok magatokra!"

– figyelmeztette a környéken tartózkodókat a közösségi médiában.

A szemtanúk több felületen is közzétették a felvételeket, hogy felhívják a természetjárók és a helyiek figyelmét az óvatosságra. A videón jól látható a kifejlett példány, amint a part menti területen halad át.

