Újabb incidens Európa legnagyobb atomerőművénél

Dróntalálat érte az orosz ellenőrzés alatt álló zaporizzsjai atomerőművet.

  • 3 órája
  • Forrás: HírTV
Dróntalálat érte az orosz ellenőrzés alatt álló zaporizzsjai atomerőművet, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség helyszíni szemlét kér. A NAÜ úgy tudja, hogy a becsapódás lyukat ütött az egyik turbina-csarnok falán. Oroszország szerint ukrán drón találta el a létesítményt, Kijev azonban visszautasította a vádakat, és zsarolásnak minősítette az esetet. A zaporizzsjai Európa legnagyobb atomerőműve. 2022 márciusa óta orosz fennhatóság alatt áll, reaktorait biztonsági okokból leállították. Legutóbb 2024 áprilisában érte dróntámadás.

 

