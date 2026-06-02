Elon Musk riválisának hatalmas pofon a Blue Origin katasztrófája

A NASA Spaceflight élő közvetítésének felvételein látható, ahogy a 29 emelet magas New Glenn rakéta helyi idő szerint este kilenc óra körül lángra kap a Cape Canaveral-i indítópadon. A jármű ezután hatalmas tűzgömbbé változott, miközben lángok és vastag füstoszlop csapott az égbe. A Blue Origin rendellenességet jelentett a hajtóműteszt során. Ennek a tesztnek az a lényege, hogy a rakéta hajtóműveit az indítóálláshoz rögzítve indítják be. A vállalat közölte, hogy a személyzet minden tagja sértetlen maradt, a baleset körülményeinek vizsgálata pedig már meg is kezdődött.

