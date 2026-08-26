Nincs karosszéria, ami megvéd – brutális következménye lehet egy e-rolleres esésnek

Az elektromos roller népszerűségével együtt a balesetek száma is látványosan növekszik. A kis kerekek, a nagy sebesség és egy rossz mozdulat súlyos, akár halálos sérülést is okozhatnak, ráadásul a rolleres sérülések közel ötöde fejsérülés. A mentésben résztvevők még védőfelszereléssel sem ajánlják a használatát, hogy miért, arra az Országos Mentőszolgálat tapasztalatai adnak választ.

Az e-rollerbalesetek szinte sosem tartoznak a könnyű sérüléssel járó balesetek közé. A leggyakrabban tompa hasi sérülésekkel és fejsérülésekkel kerülnek mentőautóba a rollerrel közlekedők.

Nagyon sok rollerhasználó nem gondolatba bele, hogy nincs légzsák, nincs karosszéria, nincs gyűrődési zóna, vagyis van ők maguk azok.