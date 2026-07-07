Finnország után Litvánia is engedélyezheti az atomfegyverek telepítését

50 parlamenti képviselő hivatalosan is kezdeményezte a litván alkotmány módosítását, amely lehetővé tenné az atomfegyverek állomásoztatását a balti ország területén. A javaslat elfogadásához a 141 fős parlament legalább 94 képviselőjének kétszeri jóváhagyása szükséges, a két szavazás között pedig legalább három hónapnak kell eltelnie. A litván elnök szerint országa egyértelműen a nyugati nukleáris elrettentés részévé akar válni.

Finnország is megszüntette júniusban az atomfegyverekre vonatkozó teljes tilalmat, hogy jogszabályait összhangba hozza a NATO nukleáris elrettentési politikájával. Az új szabályozás lehetővé teszi, hogy szükség esetén nukleáris fegyvereket szállítsanak vagy tároljanak finn területen.

Lettország és Észtország a litvánokhoz képest egyelőre óvatosabb álláspontot képvisel. Mindkét ország úgy véli, hogy a NATO kollektív védelmi garanciái elegendő biztonságot nyújtanak, ezért nem sürgetik a külön kétoldalú nukleáris megállapodások megkötését. Jelenleg öt európai ország hat bázisán találhatóak amerikai atomfegyverek, azonban a balti és a skandináv térségben eddig még soha nem állomásozott hasonló fegyverzet.