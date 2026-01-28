Budapesten rendezik meg a Nemzetközi Izlandi Lovas Szövetség konferenciáját

Január 30 és február 01 között Budapesten megrendezésre kerülő Nemzetközi Izlandi Lovas Szövetség konferenciája jelentős szakmai és presztízsértékkel bír Magyarország számára. Az esemény azt mutatja, hogy hazánk képes magas színvonalú, nemzetközi szakmai rendezvények lebonyolítására, és megbízható partnere a nemzetközi sport- és kulturális szervezeteknek.